Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 2 September 2026,Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 2 September 2026, tercatat sebesar Rp2.624.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.630.560.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Emas Batangan Gift Series, Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Untuk emas batangan reguler, harga per gram berbeda berdasarkan berat produk. Semakin besar ukuran batangan, harga per gram secara umum menjadi lebih rendah.

Berikut daftar harga emas dan perak batangan seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Rabu, 2 September 2026

0,5 gram: Rp1.362.000 atau Rp1.365.405 setelah PPh 0,25 persen.

1 gram: Rp2.624.000 atau Rp2.630.560 setelah PPh.

2 gram: Rp5.188.000 atau Rp5.200.970 setelah PPh.