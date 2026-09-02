JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 2 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan Siang-Sore

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 2 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan Siang-Sore

Rabu, 02 September 2026 – 11:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 2 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan Siang-Sore - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Rabu, 2 September 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada waktu tertentu.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan perkembangan cuaca.

Baca Juga:

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 2 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 3 September 2026 pukul 07.00 WIB, potensi hujan tercatat pada pagi hari di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada Rabu pagi pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Baca Juga:

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di wilayah pesisir maupun yang akan melakukan perjalanan menuju atau dari Kepulauan Seribu.

Siang dan Sore, Bogor Berpotensi Hujan

Prakiraan cuaca Jabodetabek 2 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Bogor berpotensi hujan ringan siang dan sore
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca jabodetabek ramalan cuaca bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU