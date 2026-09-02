Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 2 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan Siang-Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Rabu, 2 September 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada waktu tertentu.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan perkembangan cuaca.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 2 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 3 September 2026 pukul 07.00 WIB, potensi hujan tercatat pada pagi hari di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada Rabu pagi pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di wilayah pesisir maupun yang akan melakukan perjalanan menuju atau dari Kepulauan Seribu.

Siang dan Sore, Bogor Berpotensi Hujan