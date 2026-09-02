Kurang dari 6 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita Terbungkus Kardus di Bacip Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi membekuk pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya dibungkus kardus di Jalan Terus Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026).

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, tersangka ditangkap saat hendak kabur ke Kota Palembang.

"Alhamdulillah, tersangka dapat kami amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju Kota Palembang," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (1/9/2026) malam.

Dedi menjelaskan, bahwa korban teridentifikasi seorang perempuan berinisial SM (41 tahun).

Saat ini, tersangka sedang diperiksa secara intensif oleh Satreskrim Polrestabes Bandung.

"Untuk motif, akan disampaikan segera setelah pemeriksaan," ucapnya.

Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan mayat terbungkus kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Senin (1/9) siang.

Korban diduga berjenis kelamin perempuan dan dibuang di lahan kosong di Jalan Terusan Suryani oleh seorang pria.