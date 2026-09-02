Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 September: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Rabu (2/9/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah hingga cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan kembali cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi pada dini hari, yakni pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Suhu Mencapai 35 Derajat Celsius