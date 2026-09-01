Kemendikdasmen Bentuk Karakter Siswa Lewat Perkemahan Anak Indonesia Hebat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Perkemahan Anak Indonesia Hebat sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari tersebut menggabungkan kegiatan pendidikan karakter dengan semangat kepanduan dan nilai-nilai kepramukaan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Perkemahan Anak Indonesia Hebat yang memasuki tahun kedua penyelenggaraan tersebut dirancang dengan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif.

"Kegiatan ini adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter yang kami selenggarakan dengan pendekatan humanis, inklusif, dan partisipatif, dan juga penguatan hidden curriculum," kata Mu'ti seusai membuka Perkemahan Anak Indonesia Hebat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin malam, 31 Agustus 2026.

Menurut Mu'ti, kegiatan perkemahan yang memadukan gerakan pramuka tersebut menjadi salah satu sarana Kemendikdasmen untuk memperkuat karakter peserta didik.

Selain pendidikan karakter, kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan semangat kepanduan dan jiwa patriotisme di kalangan peserta didik.

Tanamkan Cinta Tanah Air dan Kebersamaan

Mu'ti mengatakan rangkaian kegiatan Perkemahan Anak Indonesia Hebat juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air, sikap bersahaja, serta membangun kebersamaan antarpeserta didik.