Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Cianjur, Getaran Dirasakan hingga Bandung dan Sukabumi

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 4,3 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Selasa (1/9/2026) sore.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 17.53.11 WIB.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang Selatan Hartanto mengatakan, episenter gempa berada pada koordinat 6,91 derajat Lintang Selatan dan 107,10 derajat Bujur Timur.

"Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6.91 LS dan 107.10 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada kedalaman 4 kilometer," kata Hartanto dalam keterangan resminya.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif.

Getaran Dirasakan Sejumlah Wilayah

Gempa tersebut dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan intensitas yang berbeda.

Di wilayah Cianjur, gempa dirasakan dengan skala intensitas III-IV Modified Mercalli Intensity (MMI).