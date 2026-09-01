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PrimeBiz Hotel Cikarang Tawarkan Venue Meeting dan Event Berkapasitas hingga 500 Orang

Selasa, 01 September 2026 – 15:00 WIB
PrimeBiz Hotel Cikarang Tawarkan Venue Meeting dan Event Berkapasitas hingga 500 Orang - JPNN.com Jabar
PrimeBiz Hotel Cikarang menawarkan meeting room dan ballroom berkapasitas hingga 500 orang untuk meeting, seminar, gathering, wedding, dan berbagai acara. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BEKASI - Pesatnya perkembangan kawasan industri di Bekasi, khususnya Cikarang, turut meningkatkan kebutuhan terhadap akomodasi dan fasilitas penunjang berbagai kegiatan bisnis maupun sosial.

Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup tempat menginap, tetapi juga venue yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat perusahaan, seminar, pelatihan, hingga acara sosial.

Melihat kebutuhan tersebut, PrimeBiz Hotel Cikarang menghadirkan fasilitas meeting room dan ballroom yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan dengan kapasitas hingga 500 orang.

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Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan perusahaan, organisasi, komunitas, maupun masyarakat, seperti corporate meeting, corporate gathering, wedding, social event, seminar, training, dan berbagai kegiatan lainnya.

Marketing Communication Manager PrimeBiz Hotel Cikarang, Tedi Andika Ruslan, mengatakan keberadaan hotel di kawasan industri tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kamar.

"Di kawasan industri seperti Cikarang, hotel tidak cukup hanya menawarkan kamar. Kami ingin PrimeBiz Hotel Cikarang menjadi tempat yang dapat mendukung berbagai kebutuhan bisnis, komunitas, maupun kegiatan sosial," kata Tedi.

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Menurut dia, kapasitas venue yang besar serta pilihan paket yang fleksibel diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam mempersiapkan kegiatan.

"Dengan kapasitas venue yang besar dan pilihan paket yang fleksibel, kami siap membantu setiap penyelenggara membuat acaranya berjalan lancar dan sukses," sambungnya.

PrimeBiz Hotel Cikarang menawarkan meeting room dan ballroom berkapasitas hingga 500 orang untuk meeting, seminar, gathering, wedding, dan berbagai acara.
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TAGS   PrimeBiz Hotel Cikarang hotel di Cikarang hotel kawasan industri Cikarang kabupaten bekasi

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