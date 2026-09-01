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Dedi Mulyadi Janji Flyover Margonda dan Underpass Citayam Dibangun 2027

Selasa, 01 September 2026 – 16:00 WIB
Dedi Mulyadi Janji Flyover Margonda dan Underpass Citayam Dibangun 2027 - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan pembangunan sejumlah infrastruktur untuk mengatasi persoalan lalu lintas di Kota Depok.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada 2027, salah satunya berupa Flyover Margonda dan Underpass Citayam.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat bersama Wali Kota Depok Supian Suri dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

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"Insyaallah tahun depan kita bangun Flyover Margonda, plus satu lagi Underpass Citayam," kata Dedi dalam video tersebut.

Menurut Dedi, pembangunan kedua infrastruktur itu akan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan lalu lintas di wilayah Depok.

Pemkot Depok Bangun Flyover Margonda

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Dedi menjelaskan pembangunan Flyover Margonda akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok.

Sementara itu, pembangunan Underpass Citayam akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut Flyover Margonda dan Underpass Citayam akan dibangun pada 2027 untuk membantu mengatasi persoalan lalu lintas Depok
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