3 Rumah di Sekeloa Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebakaran melanda tiga rumah di Gang Palem III, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Api diduga muncul akibat adanya korsleting listrik.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dissdamkarmatan) Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan, api pertama kali muncul sekitar pukul 08.30 WIB di rumah bernomor 56.

Api berkobar hebat hingga merembet ke dua rumah lainnya. Insiden tersebut kemudian dilaporkan ke Disdamkarmatan Kota Bandung.

"Kami terima berita sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka tiba di lokasi sekitar 08.45 WIB, sekitar 15 menit," kata Kurniawan di lokasi.

Setibanya di lokasi, ia menyebut api telah merembet ke dua bangunan lain. Total ada tiga rumah yang terbakar, salah satunya bangunan sekolah swasta.

"Ketika kita lokasi, tiba di lokasi sudah ada tiga rumah yang terbakar," sebutnya.

Petugas kemudian langsung melakukan upaya pemadaman api agar tidak semakin membesar dan merembet ke bangunan lain.