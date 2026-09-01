Geger! Penemuan Mayat Terbungkus Kardus di Bacip Bandung
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Babakan Ciparay digegerkan dengan penemuan jasad diduga berjenis kelamin perempuan.
Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).
Pantauan di lokasi kejadian, tim Inafis Polrestabes Bandung telah berada di lokasi.
Penyelidikan tengah dilakukan guna mengungkap identitas korban.
Penemuan jenazah itu pun menjadi perhatian warga sekitar.
Banyak warga yang datang untuk melihat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Salah seorang linmas, Iman mengatakan penemuan mayat dilaporkan pertama kali sekitar pukul 11.00 WIB.
"Jam 11 ketemu awalnya," kata Iman di lokasi.
Penemuan mayat diduga perempuan yang terbungkus kardus di Babakan Ciparay, Kota Bandung. Begini kesaksian warga.
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