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Harga Emas dan Perak Hari Ini 1 September 2026, Cek Daftar Lengkap Semua Ukuran di Sini!

Selasa, 01 September 2026 – 11:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 1 September 2026, Cek Daftar Lengkap Semua Ukuran di Sini! - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 1 September 2026, diperbarui pukul 08.30 WIB. Simak daftar harga emas 0,5 gram hingga 1 kg dan produk perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 1 September 2026 tercatat mulai dari Rp1.382.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar berdasarkan pembaruan harga pukul 08.30 WIB.

Untuk ukuran 1 gram, harga dasar emas batangan tercatat sebesar Rp2.664.000.

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Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.670.660.

Harga emas dapat berbeda berdasarkan berat dan jenis produk. Selain emas batangan reguler, daftar harga 1 September 2026 juga mencakup Emas Batangan Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi dalam Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

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0,5 gram: Rp1.382.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.385.455.

1 gram: Rp2.664.000; setelah PPh menjadi Rp2.670.660.

Harga emas hari ini, 1 September 2026, diperbarui pukul 08.30 WIB. Simak daftar harga emas 0,5 gram hingga 1 kg dan produk perak
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