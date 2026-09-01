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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 1 September 2026, Kabupaten Bogor Berpotensi Hujan

Selasa, 01 September 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 1 September 2026, Kabupaten Bogor Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Selasa, 1 September 2026.

Namun, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi diguyur hujan ringan secara lokal menjelang siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek periode Selasa, 1 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 2 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan ringan masih berlanjut pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

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Secara umum, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 1 September 2026: secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kabupaten Bogor berpotensi hujan ringan. L
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