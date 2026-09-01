Prakiraan Cuaca Jawa Barat 1 September 2026, Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan pada Selasa, 1 September 2026.

Hujan diprakirakan terjadi secara lokal sejak menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 1 September 2026, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sejumlah wilayah.

Potensi hujan ringan pada pagi hingga menjelang siang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum masih cerah berawan.

Hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.

Sementara itu, pada malam hari atau sekitar pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.