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Trosbos Lampu Merah dan Lawan Arah, Pemotor di Depok Tewas Tertabrak

Senin, 31 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Trosbos Lampu Merah dan Lawan Arah, Pemotor di Depok Tewas Tertabrak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bogor, Simpang Juanda, Kota Depok, Senin (31/8).

Seorang pengendara sepeda motor berinisial AM meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, kecelakaan tersebut bermula ketika korban mengendarai sepeda motor bernomor polisi B 3645 EVN dari arah Jakarta menuju Bogor.

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Setibanya di persimpangan, korban sempat berhenti menunggu pengaturan lampu lalu lintas.

Namun, korban diduga kemudian berusaha menerobos lampu merah dengan melintasi separator pembatas jalur.

“Diduga korban berusaha menyeberang dengan melewati separator pembatas jalur,” kata Hendra.

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Pada saat bersamaan, melintas mobil bernomor polisi B 2199 PID yang dikemudikan pria berinisial RF.

Tabrakan antara sepeda motor dan mobil pun tidak dapat dihindari.

Kecelakaan terjadi di Simpang Juanda, Jalan Raya Bogor, Depok. Pengendara motor berinisial AM tewas setelah terlibat tabrakan dengan mobil.
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TAGS   kota depok kecelakaan lalu lintas kecelakaan maut simpang juanda jalan raya bogor depok Polres Metro Depok

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