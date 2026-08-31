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Ribuan Peserta Ramaikan Festival Bermain Anak 2026 di 23 Paskal Bandung

Senin, 31 Agustus 2026 – 18:22 WIB
Ribuan Peserta Ramaikan Festival Bermain Anak 2026 di 23 Paskal Bandung - JPNN.com Jabar
Festival Bermain Anak 2026 yang digelar pada 17-23 Agustus 2026. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Suasana berbeda terasa di 23 Paskal Shopping Center Bandung.

Ruang publik tersebut berubah menjadi arena bermain bagi anak-anak dan keluarga yang ingin kembali mengenal permainan tradisional Indonesia.

Lebih dari 2.000 peserta ambil bagian dalam Festival Bermain Anak 2026 yang digelar pada 17-23 Agustus 2026.

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Festival yang untuk pertama kalinya digelar di Bandung itu mengangkat tema "Menghidupkan Tradisi, Membangun Masa Depan".

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi 23 Paskal Shopping Center bersama PlayPlus Indonesia dengan dukungan Paradise Indonesia.

Beragam permainan tradisional diperkenalkan kepada anak-anak, mulai dari congklak, bekel, gasing bambu, cingciripit hingga cato riumeuneng.

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Bukan sekadar bermain, anak-anak juga diajak mengenal nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, seperti kebersamaan, kreativitas, sportivitas dan keberagaman budaya.

Campaign, Experience, & CRM Manager 23 Paskal Shopping Center Indra Pratama Wicaksono mengatakan, antusiasme masyarakat menunjukkan permainan tradisional masih memiliki tempat di tengah semakin beragamnya pilihan hiburan.

Lebih dari 2.000 peserta mengikuti Festival Bermain Anak 2026 di 23 Paskal Bandung dengan menghidupkan kembali permainan tradisional.
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TAGS   Festival Bermain Anak 2026 Festival Bermain Anak Bandung permainan tradisional anak permainan tradisional Indonesia 23 paskal bandung

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