Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 31 Agustus 2026 Lengkap, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 31 Agustus 2026, tercatat Rp2.670.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum tambahan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga setelah tambahan PPh 0,25 persen tercatat Rp2.676.675.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 0,5 gram tercatat Rp1.385.000. Setelah tambahan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.388.463.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah tambahan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.385.000 | setelah pajak Rp1.388.463

1 gram: Rp2.670.000 | setelah pajak Rp2.676.675

2 gram: Rp5.280.000 | setelah pajak Rp5.293.200

3 gram: Rp7.895.000 | setelah pajak Rp7.914.738

5 gram: Rp13.125.000 | setelah pajak Rp13.157.813

10 gram: Rp26.195.000 | setelah pajak Rp26.260.488

25 gram: Rp65.362.000 | setelah pajak Rp65.525.405

50 gram: Rp130.645.000 | setelah pajak Rp130.971.613

100 gram: Rp261.212.000 | setelah pajak Rp261.865.030

250 gram: Rp652.765.000 | setelah pajak Rp654.396.913

500 gram: Rp1.305.320.000 | setelah pajak Rp1.308.583.300

1.000 gram: Rp2.610.600.000 | setelah pajak Rp2.617.126.500