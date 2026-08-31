Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 31 Agustus 2026 Lengkap, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 31 Agustus 2026, tercatat Rp2.670.000 untuk ukuran 1 gram.
Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum tambahan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga setelah tambahan PPh 0,25 persen tercatat Rp2.676.675.
Sementara itu, harga emas batangan ukuran 0,5 gram tercatat Rp1.385.000. Setelah tambahan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.388.463.
Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah tambahan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.385.000 | setelah pajak Rp1.388.463
1 gram: Rp2.670.000 | setelah pajak Rp2.676.675
2 gram: Rp5.280.000 | setelah pajak Rp5.293.200
3 gram: Rp7.895.000 | setelah pajak Rp7.914.738
5 gram: Rp13.125.000 | setelah pajak Rp13.157.813
10 gram: Rp26.195.000 | setelah pajak Rp26.260.488
25 gram: Rp65.362.000 | setelah pajak Rp65.525.405
50 gram: Rp130.645.000 | setelah pajak Rp130.971.613
100 gram: Rp261.212.000 | setelah pajak Rp261.865.030
250 gram: Rp652.765.000 | setelah pajak Rp654.396.913
500 gram: Rp1.305.320.000 | setelah pajak Rp1.308.583.300
1.000 gram: Rp2.610.600.000 | setelah pajak Rp2.617.126.500
Harga emas hari ini, Senin 31 Agustus 2026, tercatat Rp2.670.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kilogram.
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