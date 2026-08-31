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Baru Diresmikan Bupati Pangandaran, Jembatan di Cijulang Ambruk

Senin, 31 Agustus 2026 – 11:20 WIB
Baru Diresmikan Bupati Pangandaran, Jembatan di Cijulang Ambruk - JPNN.com Jabar
Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, ditutup sementara setelah ambruk ketika dilintasi pejabat daerah, Minggu (30/8/2026). Foto: doc. Humas Polres Pangandaran

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Jembatan gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, tiba-tiba ambruk saat dilintasi rombongan pejabat daerah, pada Minggu (30/8/2026) sore.

Insiden tersebut sempat terekam kamera dan rekaman videonya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Dandim 0625 Pangandaran dan sejumlah pejabat lainnya berada di atas jembatan. 

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Tiba-tiba, bagian jembatan mengalami kerusakan hingga membuat sejumlah orang yang berada di atasnya terjatuh.

Kapolsek Cijulang Iptu Dimas Aditama memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Aparat langsung melakukan pengamanan di lokasi. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif," kata Dimas dalam keterangannya, Senin (31/8).

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Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.10 WIB, sesaat setelah rangkaian seremoni peresmian selesai.

Saat itu, rombongan pejabat dan masyarakat melintasi jembatan yang baru saja diresmikan.

Jembatan gantung Pongpet di Cijulang, Pangandaran, tiba-tiba ambruk saat sedang dilintasi oleh Bupati dan pejabat lainnya, seusai seremoni.
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