Prakiraan Cuaca Jawa Barat 31 Agustus 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Senin (31/8/2026).

Hujan diprakirakan terjadi secara lokal, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca Jawa Barat diprakirakan masih didominasi kondisi cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Pada malam hari, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan. Kondisi serupa berlanjut hingga dini hari.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 30 hingga 90 persen.