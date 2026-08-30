Festival Kuliner Bandung 2026 Hadirkan 88 Hidangan Legendaris dalam Satu Tempat

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Summarecon Mall Bandung (Sumaba) kembali menggelar Festival Kuliner Bandung (FKB) 2026.

Memasuki penyelenggaraan ketiganya, FKB tahun ini mengusung tema 'Bandung Tempo Doeloe' dan berlangsung selama 34 hari.

Festival tersebut menghadirkan 88 tenant kuliner ikonik Kota Bandung hingga kuliner populer Nusantara dalam satu kawasan terpadu.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang menghadirkan sekitar 70 tenant.

Center Director Summarecon Mall Bandung, Juni Hadi Hasan, mengatakan penyelenggaraan FKB menjadi salah satu upaya untuk memperkuat potensi kawasan Bandung Timur sebagai destinasi wisata dan kuliner.

"Kami tertantang untuk memposisikan Gedebage, yang sering diidentikan sebagai 'Bandung Coret' atau luar kota, agar punya kompetensi tinggi, tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga bagi wisatawan dari luar daerah," kata Juni Hadi di lokasi, Minggu (30/8/2026).

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Menurut dia, salah satu kendala wisatawan saat ingin berburu kuliner legendaris di Kota Bandung ialah lokasi para pedagang yang tersebar di berbagai sudut kota.

Kondisi tersebut membuat wisatawan harus meluangkan banyak waktu untuk berpindah dari satu lokasi kuliner ke lokasi lainnya.