Daftar Harga Emas dan Perak 30 Agustus 2026 Lengkap Semua Ukuran!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 30 Agustus 2026, tercatat Rp2.670.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.676.675.

Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas Gift Series, Batik Seri III, serta produk seri khusus dan logam perak.

Untuk ukuran emas batangan reguler, harga per gram cenderung lebih rendah pada pecahan yang lebih besar.

Emas batangan 0,5 gram tercatat Rp1.385.000 sebelum PPh, sedangkan pecahan 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.610.600.000.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.385.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.388.463.

1 gram: Rp2.670.000; setelah PPh menjadi Rp2.676.675.