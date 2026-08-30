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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Minggu 30 Agustus, Berawan Tebal hingga Senin Dini Hari

Minggu, 30 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Minggu 30 Agustus, Berawan Tebal hingga Senin Dini Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 30 Agustus 2026, hingga Senin, 31 Agustus 2026, diprediksi didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Minggu, 30 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 31 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Minggu pagi pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa diprakirakan berlanjut pada malam hari. Pada pukul 19.00–01.00 WIB, wilayah Jabodetabek secara umum diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara pada Senin dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Suhu Udara Jabodetabek

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 23–34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Minggu, 30 Agustus 2026, didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara mencapai 34 derajat Celsius
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