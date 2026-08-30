Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Agustus 2026, Cerah Berawan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 30 Agustus 2026, diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Pada siang dan sore hari, sejumlah wilayah diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang diterima, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan.

Cuaca cerah berawan juga diprakirakan terjadi pada dini hari, yakni pukul 01.00–07.00 WIB.

Suhu Jawa Barat Mencapai 35 Derajat Celsius

Selain kondisi cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat pada 30 Agustus 2026 diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius.