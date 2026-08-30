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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Agustus 2026, Cerah Berawan

Minggu, 30 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Agustus 2026, Cerah Berawan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca cerah berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 30 Agustus 2026, diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Pada siang dan sore hari, sejumlah wilayah diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang diterima, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah hingga cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan.

Cuaca cerah berawan juga diprakirakan terjadi pada dini hari, yakni pukul 01.00–07.00 WIB.

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Selain kondisi cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat pada 30 Agustus 2026 diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jawa Barat Minggu, 30 Agustus 2026, didominasi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diprediksi 17-35 derajat Celsius
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