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Usung Konsep Kampung Jawa, Tanabambu Bogor Siap Manjakan Pengunjung dengan Ragam Kuliner Khas Nusantara

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Usung Konsep Kampung Jawa, Tanabambu Bogor Siap Manjakan Pengunjung dengan Ragam Kuliner Khas Nusantara - JPNN.com Jabar
Potret kemeriahan pertunjukan seni dan budaya di Pesta Rakyat Banyumas di Tanabambu, Jalan Letda Nasir 36A, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kerinduan terhadap kampung halaman dapat dirasakan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. 

‎Suasana Banyumasan kini dihadirkan melalui Pesta Rakyat Banyumas di Tanabambu, Jalan Letda Nasir 36A, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

‎Mengusung tema "Guyub Rukun Sesarengan", kegiatan tersebut menghadirkan berbagai kuliner, seni tradisional, gelar budaya, perlombaan, hingga bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Banyumasan.

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‎Pesta Rakyat Banyumas yang semula digelar sepanjang Agustus 2026 kini diperpanjang hingga 30 September 2026. 

‎Perpanjangan dilakukan setelah tingginya minat masyarakat terhadap suasana dan berbagai aktivitas yang dihadirkan.

‎Perwakilan Tanabambu, Jeje, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai acara hiburan, tetapi juga menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Banyumas Raya yang tinggal di kawasan Jabodetabek.

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‎"Pesta Rakyat Banyumas kami hadirkan bukan hanya sebagai sebuah event, tetapi sebagai ruang untuk menghadirkan kembali rasa kampung halaman. Kami ingin masyarakat Banyumas Raya di Jabodetabek bisa berkumpul, menikmati makanan yang familiar, melihat kesenian yang mengingatkan mereka pada rumah, dan merasakan kembali suasana guyub dan rukun," ujar Jeje.

‎Sajikan Kuliner Khas Banyumasan

Pesta Rakyat Banyumas di Tanabambu Bogor menghadirkan kuliner, seni tradisional, dan budaya Banyumasan. Acara diperpanjang hingga 30 September 2026
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TAGS   rumah makan tanabambu tanabambu bogor kabupaten bogor kuliner khas banyumas kuliner nusantara wisata budaya bogor pesta rakyat tanabambu seni tradisional wisata kuliner

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