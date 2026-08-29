Kempo Depok Kebut Persiapan Menjelang Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persaingan di Porprov Jawa Barat XV 2026 semakin dekat, Shorinji Kempo Kota Depok pun memperketat persiapan dengan meningkatkan intensitas latihan dan membangun kondisi fisik para kenshi agar siap menghadapi pertandingan.

Pelatih Shorinji Kempo Kota Depok, Martua Hutapea mengatakan, latihan kini berlangsung hampir sepanjang pekan.

Hari senin dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran, sedangkan Rabu dan Jumat menjadi waktu utama untuk mengasah teknik dan persiapan pertandingan.

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Latihan Rabu dan Jumat berlangsung di GOR KONI mulai pukul 19.30 hingga 22.00 WIB.

Sementara Minggu sore, para kenshi kembali menjalani latihan pukul 16.00-18.00 WIB di kawasan depan Masjid Balai Kota Depok.

“Persiapannya cukup. Kita latihan hari Senin itu latihan fisik, kemudian Rabu dan Jumat latihan di GOR KONI dari jam 19.30 sampai jam 22.00,” ucap Martua dikutip Sabtu (29/8/2026).

Keseriusan kontingen Depok juga ditunjukkan dengan tambahan sesi khusus nomor Embu.

Latihan tersebut digelar setiap Selasa dan Kamis malam di kawasan Sawangan.