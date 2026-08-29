Jalan Raya Cipayung Depok Direkonstruksi, Arus Lalu Lintas Dialihkan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan penutupan dan pengaturan lalu lintas sementara di Jalan Raya Cipayung, tepatnya dari depan Perumahan Green Pitara hingga Jembatan Serong.

Penutupan dilakukan mulai 27 Agustus hingga 18 September 2026.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro mengatakan, penutupan jalan dilakukan karena adanya pekerjaan rekonstruksi lanjutan.

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Selama pekerjaan berlangsung, sejumlah kendaraan akan dialihkan melalui jalur alternatif.

“Selama pekerjaan berlangsung, akan ada alat berat sehingga tidak memungkinkan kendaraan pribadi maupun umum melintas. Maka kendaraan akan dialihkan melalui jalur alternatif,” ucap Yodi dikutip Sabtu (29/8/2026).

Ia menjelaskan, kendaraan dari arah Jalan Kalilicin dan Perempatan UKI menuju Jalan Raya Cipayung diarahkan melintas melalui Jalan Mandor Ancol, Jalan Raya Gardu, Jalan Raya Keadilan, hingga Jalan Jembatan Serong.

Selanjutnya, kendaraan dapat menuju Jalan Raya Cipayung arah Cipayung dan Citayam.

“Untuk kendaraan dari arah Jalan Raya Cipayung menuju Depok diarahkan melalui Jalan Jembatan Serong, Jalan Raya Keadilan, Jalan Raya Gardu, Jalan Mandor Ancol, menuju Jalan Raya Kalilicin dan Perempatan UKI arah Depok,” terangnya.