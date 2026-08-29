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Jelang Porprov 2026, Sepak Bola Putri Depok Gaspol Matangkan Teknik dan Taktik

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 11:05 WIB
Jelang Porprov 2026, Sepak Bola Putri Depok Gaspol Matangkan Teknik dan Taktik - JPNN.com Jabar
Balai Kota Depok. Foto: ANTARA/Feru Lantara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persiapan serius dilakukan tim sepak bola putri Kota Depok jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Memasuki sekitar 90 hari menuju pertandingan, skuad besutan pelatih kepala Dimas terus meningkatkan kualitas permainan, terutama kemampuan teknik individu pemain.

Ia menuturkan, persiapan telah dimulai sejak November tahun lalu.

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Program latihan disusun secara bertahap untuk memastikan pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi berlangsung.

“Persiapan kami sudah dari bulan November tahun lalu sampai saat ini,” ucap pelatih Sepak Bola Putri Kota Depok Dimas dikutip Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, teknik individu menjadi salah satu fokus utama dalam setiap sesi latihan.

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Meski para pemain sudah berada di level elite, pengembangan kemampuan dasar tetap penting untuk menunjang permainan tim.

“Di setiap latihan kita lebih menekankan peningkatan teknik. Ini kan sudah fase elite, tapi kita juga tidak lupa pentingnya bagaimana caranya kita mengembangkan anak-anak di bagian teknik,” terangnya.

Menjelang Porprov 2026, tim sepak bola putri Kota Depok terus mematangkan teknik dan taktik
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TAGS   kota depok porprov jabar porprov jabar 2026 sepak bola putri

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