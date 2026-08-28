Gandeng Perusahaan Prancis, MBR Perkuat Industri Keju Nasional di Sumedang

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR) memperluas kapasitas produksinya melalui pembangunan fasilitas baru di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Produsen keju merek Prochiz tersebut menggandeng Bel S.A., perusahaan asal Prancis yang dikenal melalui sejumlah merek keju global, dalam pengembangan bisnisnya di Indonesia.

Kerja sama itu menjadi bagian dari strategi MBR memperkuat posisi di pasar domestik, sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar regional.

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CEO Bel Group Cécile Béliot bahkan datang langsung ke Sumedang untuk melihat lokasi fasilitas produksi baru MBR.

Menurut Cécile, Indonesia memiliki prospek besar bagi pertumbuhan industri keju.

Salah satu faktornya ialah tingkat konsumsi keju masyarakat yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara Eropa.

Konsumsi keju di Indonesia dan sejumlah negara Asia tercatat masih di bawah satu kilogram per orang per tahun.

Sementara itu, konsumsi di Eropa dapat mencapai lebih dari 20 kilogram per orang per tahun.