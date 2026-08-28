Ratusan Pengemudi Grab Bandung Diperiksa Kesehatan Gratis Demi Menunjang Keselamatan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lebih dari 300 mitra pengemudi Grab mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor Grab Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (27/8/2026).

Pemeriksaan tidak hanya sebatas mengecek tekanan darah atau kadar gula.

Para pengemudi juga menjalani sejumlah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara lebih menyeluruh.

Rangkaian pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah sewaktu, serta profil lipid.

Selain itu, peserta juga mendapat pemeriksaan mata, gigi, telinga dan pendengaran.

Ada pula skrining gejala tuberkulosis (TB), X-ray paru-paru, hingga EKG atau rekam jantung.

Bagi mitra pengemudi perempuan, pemeriksaan turut mencakup Sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis.