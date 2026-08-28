JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ratusan Pengemudi Grab Bandung Diperiksa Kesehatan Gratis Demi Menunjang Keselamatan

Ratusan Pengemudi Grab Bandung Diperiksa Kesehatan Gratis Demi Menunjang Keselamatan

Jumat, 28 Agustus 2026 – 20:12 WIB
Ratusan Pengemudi Grab Bandung Diperiksa Kesehatan Gratis Demi Menunjang Keselamatan - JPNN.com Jabar
Ratusan mitra pengemudi Grab mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lebih dari 300 mitra pengemudi Grab mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor Grab Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (27/8/2026).

Pemeriksaan tidak hanya sebatas mengecek tekanan darah atau kadar gula.

Baca Juga:

Para pengemudi juga menjalani sejumlah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara lebih menyeluruh.

Rangkaian pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah sewaktu, serta profil lipid.

Selain itu, peserta juga mendapat pemeriksaan mata, gigi, telinga dan pendengaran.

Baca Juga:

Ada pula skrining gejala tuberkulosis (TB), X-ray paru-paru, hingga EKG atau rekam jantung.

Bagi mitra pengemudi perempuan, pemeriksaan turut mencakup Sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis.

Lebih dari 300 mitra pengemudi Grab mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   grab grab indonesia mitra grab indonesia cek kesehatan gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU