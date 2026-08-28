FPHLI Sultra Desak KLH Usut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Sungai Oko-Oko

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Forum Pemerhati Hukum dan Lingkungan Indonesia Sulawesi Tenggara (FPHLI Sultra) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dikaitkan dengan pembangunan serta operasional Proyek Strategis Nasional (PSN) smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (PT IPIP) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Desakan tersebut disampaikan FPHLI Sultra dalam aksi di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, pada 28 September 2026.

Dalam bahan yang disampaikan, sekitar 70 orang mengikuti aksi tersebut untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang disebut terdampak aktivitas industri di kawasan tersebut.

FPHLI Sultra menyoroti dugaan pencemaran Sungai Oko-Oko dan sedimentasi yang disebut berdampak terhadap puluhan hektare lahan persawahan masyarakat di Desa Lamedai dan Desa Oko-Oko.

Menurut FPHLI Sultra, kondisi tersebut juga dikaitkan dengan gagal panen yang disebut terjadi hingga dua kali dalam setahun.

Namun, organisasi tersebut meminta dugaan tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian resmi agar diketahui penyebab serta tingkat dampaknya secara objektif.

Selain sektor pertanian, FPHLI Sultra meminta pemerintah memeriksa dugaan penurunan kualitas perairan pesisir yang disebut berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.

Sejumlah persoalan lingkungan lain yang turut disoroti meliputi dugaan polusi debu, pengelolaan slag atau limbah hasil proses industri, serta dampak aktivitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan jetty.