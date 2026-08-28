FPI Gelar Aksi Bela Al Quran di Bandung, Desak Distributor Miras Ditutup

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar Aksi Bela Al-Qur'an di depan kantor PT Adi Makmur Sentosa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (28/8/2026).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan penistaan agama dalam promosi minuman beralkohol pada gelaran festival musik The Sounds Project di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua Advokat Persaudaraan Islam, Hendy Noviandy mengatakan, aksi ini bertujuan mengutuk keras segala bentuk penggunaan atau pencampuran simbol dan ayat suci Al-Qur’an dalam promosi minuman keras.

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Menurutnya, tindakan tersebut sangat melukai sensitivitas keagamaan masyarakat, khususnya umat Islam.

Dalam aksi tersebut, FPI mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas dan transparan atas dugaan penistaan agama tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk promosi minuman beralkohol yang memanfaatkan atribut keagamaan.

Hendy menegaskan tuntutan utama massa aksi adalah penutupan operasional PT Adi Makmur Sentosa selaku distributor minuman beralkohol merek New Port yang dikaitkan dengan kejadian tersebut.

Perusahaan itu juga disorot karena berstatus sebagai salah satu distributor minuman beralkohol terbesar di Jawa Barat yang dinilai berdampak buruk bagi generasi muda.