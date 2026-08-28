Sengketa Lahan Belum Tuntas, Pembelajaran Siswa SDN 026 Bojongloa Pindah Sementara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kegiatan belajar siswa SD Negeri 026 Bojongloa Bandung dipastikan tetap berlangsung, di tengah persoalan lahan dan pembangunan gedung sekolah baru.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa akan dipindahkan sementara ke gedung SDN 148.

Pemindahan tersebut ditargetkan mulai berlangsung pada 7 September 2026.

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Untuk mengakomodasi kedua sekolah, SDN 148 dan SDN 026 nantinya menerapkan sistem pembelajaran dua sesi.

Siswa SDN 148 akan mengikuti pembelajaran pada sesi pagi. Sedangkan siswa SDN 026 menggunakan gedung yang sama pada sesi siang.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi sementara agar proses pendidikan bagi siswa SDN 026 tidak terganggu sembari Pemkot Bandung menyiapkan gedung sekolah baru.

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"Bagaimanapun juga akses pendidikan terhadap anak-anak harus diutamakan karena itu hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar," kata Farhan di Bandung, Jumat (28/8/2026).

Di sisi lain, Pemkot Bandung masih menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi untuk pembangunan gedung baru SDN 026.