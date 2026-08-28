JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sengketa Lahan Belum Tuntas, Pembelajaran Siswa SDN 026 Bojongloa Pindah Sementara

Sengketa Lahan Belum Tuntas, Pembelajaran Siswa SDN 026 Bojongloa Pindah Sementara

Jumat, 28 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Sengketa Lahan Belum Tuntas, Pembelajaran Siswa SDN 026 Bojongloa Pindah Sementara - JPNN.com Jabar
Ratusan siswa SDN 026 Bojongloa Bandung terpaksa harus pindah dikarenakan lahan sengketa dengan ahli waris. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kegiatan belajar siswa SD Negeri 026 Bojongloa Bandung dipastikan tetap berlangsung, di tengah persoalan lahan dan pembangunan gedung sekolah baru.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa akan dipindahkan sementara ke gedung SDN 148. 

Pemindahan tersebut ditargetkan mulai berlangsung pada 7 September 2026.

Baca Juga:

Untuk mengakomodasi kedua sekolah, SDN 148 dan SDN 026 nantinya menerapkan sistem pembelajaran dua sesi.

Siswa SDN 148 akan mengikuti pembelajaran pada sesi pagi. Sedangkan siswa SDN 026 menggunakan gedung yang sama pada sesi siang.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi sementara agar proses pendidikan bagi siswa SDN 026 tidak terganggu sembari Pemkot Bandung menyiapkan gedung sekolah baru.

Baca Juga:

"Bagaimanapun juga akses pendidikan terhadap anak-anak harus diutamakan karena itu hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar," kata Farhan di Bandung, Jumat (28/8/2026).

Di sisi lain, Pemkot Bandung masih menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi untuk pembangunan gedung baru SDN 026.

Ratusan siswa SDN 026 Bojongloa Bandung Pindah sementara karena masalah sengketa lahan yang belum tuntas.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan sengketa lahan sdn 026 bojongloa sengketa lahan sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU