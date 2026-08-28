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Warga Bandung Bisa Kenal Layanan Rumah Sakit Malaysia di HTWF 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 – 18:56 WIB
Warga Bandung Bisa Kenal Layanan Rumah Sakit Malaysia di HTWF 2026 - JPNN.com Jabar
Gelaran Health Tourism & Wellness Festival (HTWF) Bandung 2026 yang berlangsung di 23 Paskal Shopping Centre, Bandung, 27-30 Agustus 2026. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pilihan layanan kesehatan di luar negeri kini semakin mudah dikenal masyarakat Bandung.

Hal itu terlihat dalam gelaran Health Tourism & Wellness Festival (HTWF) Bandung 2026 yang berlangsung di 23 Paskal Shopping Centre, Bandung, 27-30 Agustus 2026.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian ialah IHH Healthcare Malaysia.

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Mereka membawa perwakilan enam rumah sakit ke Bandung untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang ingin mengetahui pilihan pengobatan di Malaysia.

Enam rumah sakit tersebut terdiri dari Island Hospital Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Gleneagles Hospital Penang, Pantai Hospital Melaka, Pantai Hospital Kuala Lumpur, dan Prince Court Medical Centre Kuala Lumpur.

Pengunjung tidak sekadar mendapatkan informasi umum.

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Mereka bisa berdiskusi langsung dengan perwakilan rumah sakit mengenai kebutuhan medis yang dimiliki, termasuk pilihan dokter spesialis, fasilitas, jenis perawatan hingga perkiraan biaya.

Informasi tersebut juga mencakup layanan pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan preventif.

Enam rumah sakit Malaysia hadir di HTWF Bandung 2026. Warga bisa konsultasi soal dokter, layanan, biaya hingga prosedur berobat.
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TAGS   htwf 2026 rumah sakit malaysia berobat ke luar negeri wisata medis Malaysia Healthcare Malaysia

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