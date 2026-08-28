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Setelah Bappenda dan BKPSDM, KPK Geledah Disdik Kabupaten Bogor

Jumat, 28 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Setelah Bappenda dan BKPSDM, KPK Geledah Disdik Kabupaten Bogor - JPNN.com Jabar
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dokumen tersebut disita untuk mendukung penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

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“Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” kata Budi. 

Menurut Budi, penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya penyidik mencari alat bukti serta petunjuk yang relevan dengan perkara yang tengah diusut.

Dokumen yang telah disita selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

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“Untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang,” ujarnya.

KPK Usut Dua Dugaan Perkara di Pemkab Bogor

KPK menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan menyita sejumlah dokumen pengadaan untuk mendalami dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor
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