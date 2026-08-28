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Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Depok Ajak Pencaker Pantau Website Ayo Gawe

Jumat, 28 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Depok Ajak Pencaker Pantau Website Ayo Gawe - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencari kerja atau pencaker. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi para pencari kerja (pencaker).

Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pencaker memanfaatkan berbagai kanal informasi yang disediakan Pemkot Depok dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengajak para pencaker untuk aktif memantau informasi lowongan kerja melalui media sosial resmi Disnaker dan Pemkot Depok.

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Menurut Nessi, berbagai informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pencaker secara rutin disampaikan melalui kanal tersebut.

Informasi yang tersedia antara lain mengenai kegiatan wawancara langsung atau walk-in interview, pelatihan kerja, hingga berbagai kegiatan lain yang dapat menunjang pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan.

"Bagi pencari kerja, pantau terus Instagram @disnakerdepok dan @pemkotdepok untuk mengetahui informasi-informasi terbaru," ujar Nessi.

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Selain melalui media sosial, pencaker di Kota Depok juga dapat memanfaatkan platform Ayo Gawe yang dikelola Pemkot Depok.

Platform tersebut dapat diakses melalui laman ayogawe.depok.go.id dan menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pemkot Depok mendorong pencari kerja memanfaatkan Ayo Gawe serta media sosial Disnaker untuk mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan kerja
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