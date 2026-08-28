SANY dan ITB Perkuat Kerja Sama, Talenta Indonesia Disiapkan Isi Posisi Strategis

jabar.jpnn.com, KARAWANG - SANY Heavy Industry Indonesia mulai memperluas peran tenaga kerja lokal tidak hanya di lini produksi, tetapi juga ke level profesional dan posisi strategis perusahaan.

Langkah itu ditempuh melalui kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di bidang pendidikan, riset, pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia.

Chairman of SANY Asia Pacific, Zhang Song, mengungkapkan saat ini sekitar 91 persen tenaga kerja SANY di Karawang merupakan pekerja lokal.

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Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal untuk mendorong lebih banyak talenta Indonesia berkembang di berbagai fungsi perusahaan.

"Pengembangan talenta lokal merupakan bagian penting dari pertumbuhan SANY di Indonesia," kata Zhang dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (28/8/2026).

Dia mengatakan, SANY ingin memberikan ruang yang lebih besar kepada tenaga kerja Indonesia.

Tidak hanya bekerja di fasilitas produksi, talenta lokal juga diharapkan dapat berkembang menjadi tenaga profesional hingga pemimpin di berbagai bidang perusahaan.

Kerja sama dengan ITB menjadi salah satu upaya untuk mencapai target tersebut.