JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 28 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 28 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Jumat, 28 Agustus 2026 – 10:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 28 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, mulai Rp1.409.000 untuk 0,5 gram. Simak daftar lengkap harga emas hingga 1 kg dan produk perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 28 Agustus 2026, tercatat mulai dari Rp1.409.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram mencapai Rp2.718.000.

Data harga tersebut merupakan harga dasar yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Baca Juga:

Selain harga dasar, tersedia pula harga setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat Rp2.718.000. Adapun harga setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.724.795.

Harga emas bervariasi berdasarkan berat dan jenis produknya. Selain emas batangan reguler, tersedia pula Gift Series, Batik Seri III, serta produk Seri Kemerdekaan.

Baca Juga:

Berikut harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.409.000 | setelah PPh: Rp1.412.523
1 gram: Rp2.718.000 | setelah PPh: Rp2.724.795
2 gram: Rp5.376.000 | setelah PPh: Rp5.389.440
3 gram: Rp8.039.000 | setelah PPh: Rp8.059.098
5 gram: Rp13.365.000 | setelah PPh: Rp13.398.413
10 gram: Rp26.675.000 | setelah PPh: Rp26.741.688
25 gram: Rp66.562.000 | setelah PPh: Rp66.728.405
50 gram: Rp133.045.000 | setelah PPh: Rp133.377.613
100 gram: Rp266.012.000 | setelah PPh: Rp266.677.030
250 gram: Rp664.765.000 | setelah PPh: Rp666.426.913
500 gram: Rp1.329.320.000 | setelah PPh: Rp1.332.643.300
1.000 gram: Rp2.658.600.000 | setelah PPh: Rp2.665.246.500

Harga emas hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, mulai Rp1.409.000 untuk 0,5 gram. Simak daftar lengkap harga emas hingga 1 kg dan produk perak
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU