Cuaca Jabodetabek Hari Ini 28 Agustus 2026, Berawan Tebal hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal pada Jumat (28/8/2026) hingga Sabtu (29/8/2026) pagi.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca akan mengalami perubahan dari cerah berawan dan berawan pada pagi hari menjadi berawan hingga berawan tebal pada siang, sore, malam, hingga dini hari.

Pada Jumat pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan secara umum berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB. Langit di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada Sabtu dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca masih diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Suhu Udara hingga 34 Derajat Celsius

Suhu udara di wilayah Jabodetabek diprakirakan bervariasi.