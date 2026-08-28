JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 28 Agustus, Waspada Angin Kencang

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 28 Agustus, Waspada Angin Kencang

Jumat, 28 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 28 Agustus, Waspada Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kondisi cuaca cerah disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Jumat (28/8/2026) diprakirakan didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 28 Agustus 2026, kondisi cerah berawan hingga berawan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga dini hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Cuaca cerah berawan hingga berawan juga diprakirakan berlangsung pada malam hari, yakni pukul 19.00–01.00 WIB.

Sementara pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan tetap berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Suhu 16–34 Derajat Celsius

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 28 Agustus 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Warga diminta waspada peningkatan kecepatan angin
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU