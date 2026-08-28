Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 28 Agustus, Waspada Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Jumat (28/8/2026) diprakirakan didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 28 Agustus 2026, kondisi cerah berawan hingga berawan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga dini hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Cuaca cerah berawan hingga berawan juga diprakirakan berlangsung pada malam hari, yakni pukul 19.00–01.00 WIB.

Sementara pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan tetap berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

Suhu 16–34 Derajat Celsius

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celsius.