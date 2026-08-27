JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hari Danau Sedunia, Menteri LH: Praktik Bisnis Keramba Ikan Cemari Danau

Hari Danau Sedunia, Menteri LH: Praktik Bisnis Keramba Ikan Cemari Danau

Kamis, 27 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Hari Danau Sedunia, Menteri LH: Praktik Bisnis Keramba Ikan Cemari Danau - JPNN.com Jabar
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti kondisi sejumlah danau di Indonesia yang semakin memprihatinkan akibat pencemaran dan tekanan terhadap ekosistem.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam peringatan World Lake Day 2026 yang digelar di Balai Purnomo Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Kamis (27/8/2026).

Peringatan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air (Special Envoy on Water) Retno Marsudi.

Baca Juga:

Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua peringatan World Lake Day. Menurut dia, tema peringatan tahun ini selaras dengan narasi dan tiga pilar utama aksi perlindungan danau di Indonesia.

Pilar tersebut mencakup upaya menjaga kesehatan ekosistem danau, mengendalikan mutu air, serta menangani persoalan gulma dan sedimentasi sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.

"Baik untuk kesehatan ekosistem danau, pengendalian mutu air, pengendalian gulma, sedimentasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sehingga dapat mendukung ketahanan hidup maupun kesediaan air pada danau," kata Jumhur.

Baca Juga:

Ia mengaku prihatin terhadap kondisi mayoritas danau di Indonesia yang menghadapi tekanan akibat pencemaran. Menurutnya, tekanan yang berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik serta perubahan iklim turut mempercepat degradasi ekosistem danau.

"Tentu kita juga tidak boleh menutup mata dengan keadaan danau saat ini, adanya tekanan antropogenik, dan perubahan iklim telah memicu degradasi pada danau," ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti kerusakan dan pencemaran danau di Indonesia. Praktik bisnis keramba ikan jadi salah satu perhatian dalam World Lake Day
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   menteri LH hari danau sedunia keramba ikan pencemaran danau World Lake Day KLH Kementerian Lingkungan Hidup kerusakan danau ekosistem danau universitas indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU