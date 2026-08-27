Hari Danau Sedunia, Menteri LH: Praktik Bisnis Keramba Ikan Cemari Danau

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti kondisi sejumlah danau di Indonesia yang semakin memprihatinkan akibat pencemaran dan tekanan terhadap ekosistem.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam peringatan World Lake Day 2026 yang digelar di Balai Purnomo Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Kamis (27/8/2026).

Peringatan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air (Special Envoy on Water) Retno Marsudi.

Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua peringatan World Lake Day. Menurut dia, tema peringatan tahun ini selaras dengan narasi dan tiga pilar utama aksi perlindungan danau di Indonesia.

Pilar tersebut mencakup upaya menjaga kesehatan ekosistem danau, mengendalikan mutu air, serta menangani persoalan gulma dan sedimentasi sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.

"Baik untuk kesehatan ekosistem danau, pengendalian mutu air, pengendalian gulma, sedimentasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sehingga dapat mendukung ketahanan hidup maupun kesediaan air pada danau," kata Jumhur.

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Ia mengaku prihatin terhadap kondisi mayoritas danau di Indonesia yang menghadapi tekanan akibat pencemaran. Menurutnya, tekanan yang berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik serta perubahan iklim turut mempercepat degradasi ekosistem danau.

"Tentu kita juga tidak boleh menutup mata dengan keadaan danau saat ini, adanya tekanan antropogenik, dan perubahan iklim telah memicu degradasi pada danau," ujarnya.