HTWF 2026 di Bandung Hadirkan Layanan Kesehatan dari Indonesia dan Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Bandung mulai dilirik untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi medical tourism atau wisata medis.

Konsep tersebut memadukan layanan kesehatan dengan aktivitas wellness dan pariwisata sehingga masyarakat yang menjalani perawatan tetap memiliki pilihan aktivitas bersama keluarga.

Gagasan itu mengemuka dalam gelaran Health and Travel Wellness Fair (HTWF) 2026 di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).

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Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 itu mempertemukan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan dari Indonesia dan Malaysia.

Direktur Conext Maxima yang juga penyelenggara HTWF 2026, Laode Syawalludin, mengatakan Bandung memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota tujuan wisata medis.

Menurutnya, Bandung memiliki dua modal yang bisa dipadukan, yakni fasilitas kesehatan dan sektor pariwisata.

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"Dan kami memilih Kota Bandung sebagai salah satu kota selanjutnya untuk menjadikan salah satu kota mungkin bisa menjadi destinasi wisata medis juga," kata Laode saat membuka HTWF 2026.

Laode mengatakan, konsep tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan sekaligus menikmati suasana Bandung.