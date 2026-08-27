Harga Emas Batangan Hari Ini, 27 Agustus 2026: Cek Daftar Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 27 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.723.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.729.808.

Data harga tersebut merupakan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.

Harga Emas Batangan Hari Ini

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat:

0,5 gram: Rp1.411.500; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.415.029.

1 gram: Rp2.723.000; setelah PPh menjadi Rp2.729.808.