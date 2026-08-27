Harga Emas Batangan Hari Ini, 27 Agustus 2026: Cek Daftar Lengkapnya di Sini
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 27 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.723.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.729.808.
Data harga tersebut merupakan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.
Harga Emas Batangan Hari Ini
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat:
0,5 gram: Rp1.411.500; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.415.029.
1 gram: Rp2.723.000; setelah PPh menjadi Rp2.729.808.
Harga emas hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Emas batangan 1 gram dibanderol Rp2.723.000 atau Rp2.729.808 setelah PPh 0,25 persen
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