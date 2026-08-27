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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Kamis 27 Agustus: Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Bogor

Kamis, 27 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Kamis 27 Agustus: Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis (27/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026) pagi diprakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan.

Namun, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan ringan masih dapat terjadi pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB.

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Secara umum, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan hujan bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Jumat dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di Jabodetabek diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 27 Agustus 2026: Kabupaten Bogor berpotensi hujan ringan secara lokal pada siang, sore, hingga malam hari
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