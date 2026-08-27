Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 27 Agustus: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari, Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, potensi hujan tersebut terutama terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Potensi hujan ringan masih berlanjut pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB. Cuaca secara umum diprakirakan berawan, dengan hujan ringan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan.

Selain kondisi cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat pada Kamis (27/8) diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius.