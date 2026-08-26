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Kondisi Terkini Terminal Cicaheum Bandung Seusai Pengosongan Pedagang

Rabu, 26 Agustus 2026 – 18:55 WIB
Kondisi Terkini Terminal Cicaheum Bandung Seusai Pengosongan Pedagang - JPNN.com Jabar
Spanduk pengumuman penutupan operasional Terminal Cicaheum yang dialihfungsikan sebagai Depo BRT Bandung Raya. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah memastikan tidak akan menyediakan kembali lapak pedagang di Terminal Cicaheum setelah dialihfungsikan menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Meski begitu, pemerintah telah menyalurkan kompensasi kepada para pedagang.

Kepala Terminal Cicaheum, Asep Supriyadi mengatakan,ratusan lapak yang ada di Terminal Cicaheum telah dikosongkan oleh para pedagang.

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Proses pembongkaran disebutnya tengah berlangsung, baik dilakukan secara mandiri oleh pedagang ataupun pihak dari BRT.

"Udah, udah beres, udah semua udah beres," kata Asep, Rabu (26/8/2026).

Meski begitu, puing-puing bangunan lapak masih berserakan di lokasi.

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Setelah dibersihkan, pihaknya tinggal menunggu pembangunan dep BRT Bandung Raya.

"Sudah selesai semuanya, sudah ada penutupan ya alhamdulillah lah udah beres tinggal menunggu pembangunan depo BRT-nya," ujarnya.

Terminal Cicaheum dialihfungsikan menjadi Depo BRT Bandung Raya. Lapak pedagang dibongkar dan kompensasi telah disalurkan tanpa relokasi.
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