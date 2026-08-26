Tanpa APBD atau APBN, Warga Depok Swadaya Lebarkan Jalan Rapika
jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Jalan Rapika RT 6/RW 12, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, melakukan pelebaran jalan sekaligus perbaikan drainase secara swadaya tanpa menggunakan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelebaran jalan dilakukan dengan menutup saluran drainase menggunakan beton sehingga badan jalan menjadi lebih lebar. Pengerjaan tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan warga setempat dan pengguna jalan yang melintas.
Pantauan di lokasi pada Rabu (26/8/2026), sebuah spanduk ucapan terima kasih terpasang di kawasan tersebut.
Dalam spanduk itu tertulis, "Kami ucapkan terima kasih untuk para pelintas jalan maupun warga setempat atas partisipasinya sehingga dapat terwujud pelebaran Jalan Rapika tanpa ada APBD maupun APBN."
Ketua RT 6, Suryadi, mengatakan pembangunan tersebut sepenuhnya merupakan hasil swadaya masyarakat.
"Ini alhamdulillah swadaya dari masyarakat RT 6 dan warga yang melintas. Tidak ada bantuan dari pemerintah," kata Suryadi saat ditemui di lokasi, Rabu (26/8/2026).
Jalan Sempit Kerap Picu Kemacetan
Suryadi menjelaskan, pelebaran jalan dilakukan karena kondisi Jalan Rapika sebelumnya dinilai terlalu sempit, padahal jalan tersebut menjadi salah satu jalur alternatif yang menghubungkan kawasan Rawa Denok, Rangkapan Jaya Baru, dengan Sawangan dan sebaliknya.
Warga Jalan Rapika, Rangkapan Jaya Baru, Depok, patungan sekitar Rp50 juta untuk pelebaran jalan dan perbaikan drainase secara swadaya tanpa bantuan APBD/APBN
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