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Hamdalah, YTR Korban Penyiksaan Taufik Hidayat Selesai Operasi Bibir

Rabu, 26 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Hamdalah, YTR Korban Penyiksaan Taufik Hidayat Selesai Operasi Bibir - JPNN.com Jabar
Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTR, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - YTR, korban penganiayaan sadis Taufik Hidayat, baru saja menjalani tindakan operasi di bagian mulutnya.

Operasi dilakukan oleh tim dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Senin (24/8/2026).

Pihak keluarga mengabarkan, proses operasi yang dijalani YTR berjalan dengan lancar.

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"Alhamdulillah lancar," kata perwakilan keluarga, Meilani, saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Meilani menuturkan, setelah operasi di mulut, YTR berikutnya akan kembali dilakukan tindakan di bagian hidung.

"Lanjut hidung," singkat dia.

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Rencananya, operasi hidung itu akan dilakukan pada November mendatang. Tindakan operasi tidak bisa sekaligus dilakukan, karena diperlukan pemulihan pascaoperasi bibir.

Adapun, operasi mulut YTR sebelumnya sempat tertunda karena kondisi kesehatan pasien yang sempat mengalami penurunan.

"(Sempat) Tertunda karena tiba-tiba nge-drop dan dilakukan observasi dua minggu dan juga terhenti oleh tanggal 17 Agustus (libur nasional)," pungkasnya.

YTR, korban penganiayaan sadis Taufik Hidayat, baru saja menjalani tindakan operasi di bagian mulutnya.
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TAGS   penyekapan rshs bandung penganiayaan sadis taufik hidayat YTR operasi ytr

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