JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas 26 Agustus 2026 Naik atau Turun? Cek Harga 1 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas 26 Agustus 2026 Naik atau Turun? Cek Harga 1 Gram hingga 1 Kg

Rabu, 26 Agustus 2026 – 11:00 WIB
Harga Emas 26 Agustus 2026 Naik atau Turun? Cek Harga 1 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 26 Agustus 2026: emas 1 gram Rp2.750.000. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta produk perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 26 Agustus 2026, tercatat Rp2.750.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.756.875.

Data harga tersebut diperbarui pada 26 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB. Harga berbeda berdasarkan berat emas serta jenis produk yang tersedia.

Baca Juga:

Berikut daftar harga emas batangan pada 26 Agustus 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.425.000 atau Rp1.428.563 setelah PPh 0,25 persen
1 gram: Rp2.750.000 atau Rp2.756.875 setelah PPh 0,25 persen
2 gram: Rp5.440.000 atau Rp5.453.600 setelah PPh 0,25 persen
3 gram: Rp8.135.000 atau Rp8.155.338 setelah PPh 0,25 persen
5 gram: Rp13.525.000 atau Rp13.558.813 setelah PPh 0,25 persen
10 gram: Rp26.995.000 atau Rp27.062.488 setelah PPh 0,25 persen
25 gram: Rp67.362.000 atau Rp67.530.405 setelah PPh 0,25 persen
50 gram: Rp134.645.000 atau Rp134.981.613 setelah PPh 0,25 persen
100 gram: Rp269.212.000 atau Rp269.885.030 setelah PPh 0,25 persen
250 gram: Rp672.765.000 atau Rp674.446.913 setelah PPh 0,25 persen
500 gram: Rp1.345.320.000 atau Rp1.348.683.300 setelah PPh 0,25 persen
1.000 gram: Rp2.690.600.000 atau Rp2.697.326.500 setelah PPh 0,25 persen

Harga Emas Batangan Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia produk Gift Series dengan rincian harga sebagai berikut:

Baca Juga:

0,5 gram: Rp1.495.000 atau Rp1.498.738 setelah PPh 0,25 persen
1 gram: Rp2.900.000 atau Rp2.907.250 setelah PPh 0,25 persen

Harga Emas Batangan Batik Seri III
Untuk produk Emas Batangan Batik Seri III, harga pada 26 Agustus 2026 adalah:

Harga emas hari ini 26 Agustus 2026: emas 1 gram Rp2.750.000. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta produk perak
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU