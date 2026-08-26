Harga Emas 26 Agustus 2026 Naik atau Turun? Cek Harga 1 Gram hingga 1 Kg
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 26 Agustus 2026, tercatat Rp2.750.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.756.875.
Data harga tersebut diperbarui pada 26 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB. Harga berbeda berdasarkan berat emas serta jenis produk yang tersedia.
Berikut daftar harga emas batangan pada 26 Agustus 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.425.000 atau Rp1.428.563 setelah PPh 0,25 persen
1 gram: Rp2.750.000 atau Rp2.756.875 setelah PPh 0,25 persen
2 gram: Rp5.440.000 atau Rp5.453.600 setelah PPh 0,25 persen
3 gram: Rp8.135.000 atau Rp8.155.338 setelah PPh 0,25 persen
5 gram: Rp13.525.000 atau Rp13.558.813 setelah PPh 0,25 persen
10 gram: Rp26.995.000 atau Rp27.062.488 setelah PPh 0,25 persen
25 gram: Rp67.362.000 atau Rp67.530.405 setelah PPh 0,25 persen
50 gram: Rp134.645.000 atau Rp134.981.613 setelah PPh 0,25 persen
100 gram: Rp269.212.000 atau Rp269.885.030 setelah PPh 0,25 persen
250 gram: Rp672.765.000 atau Rp674.446.913 setelah PPh 0,25 persen
500 gram: Rp1.345.320.000 atau Rp1.348.683.300 setelah PPh 0,25 persen
1.000 gram: Rp2.690.600.000 atau Rp2.697.326.500 setelah PPh 0,25 persen
Harga Emas Batangan Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia produk Gift Series dengan rincian harga sebagai berikut:
0,5 gram: Rp1.495.000 atau Rp1.498.738 setelah PPh 0,25 persen
1 gram: Rp2.900.000 atau Rp2.907.250 setelah PPh 0,25 persen
Harga Emas Batangan Batik Seri III
Untuk produk Emas Batangan Batik Seri III, harga pada 26 Agustus 2026 adalah:
Harga emas hari ini 26 Agustus 2026: emas 1 gram Rp2.750.000. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta produk perak
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