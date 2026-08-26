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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 26 Agustus 2026: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

Rabu, 26 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 26 Agustus 2026: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari, dengan wilayah Kabupaten dan Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang perlu mewaspadai hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 27 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan berpotensi turun secara lokal di sejumlah wilayah.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 26 Agustus 2026: Bogor, Depok, dan Bekasi berpotensi hujan. Waspada petir dan angin kencang di Bogor
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