Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Agustus 2026: Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Hujan diprakirakan terjadi terutama pada siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Perubahan cuaca berpotensi terjadi memasuki siang dan sore hari.

Pada periode pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Sumedang.

Potensi hujan masih berlanjut pada malam hari, tepatnya pukul 19.00–01.00 WIB. Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang