Kiswah dan Replika Peninggalan Rasulullah Warnai Maulid Nabi di The Jungle Waterpark

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pameran Kiswah dan lantunan selawat mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sentra Edukasi Syiar Islam (SESI), yang berlokasi di The Jungle Waterpark Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/8/2026).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi momentum pengenalan Sentra Edukasi Syiar Islam (SESI) sebagai pusat edukasi yang mengangkat sejarah dan peradaban Islam.

SESI merupakan hasil kerja sama Yayasan Syiar Islam Indonesia (YASIIN), Rumah Tahfizh Center (RTC), Sanggar Ananda, Kandraya Internasional Ultima, dan Smaradana Pro.

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Salah satu pemilik dan pengelola SESI, Aditya Gumay, mengatakan tempat tersebut akan menghadirkan berbagai replika benda peninggalan Rasulullah SAW serta catatan sejarah Islam yang dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

"Sesuai namanya, SESI merupakan sentra edukasi mengenai Islam melalui audio visual dengan menonton berbagai film pendek tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, replika Ka'bah, Gua Hira, pohon Sahabi, dan pengenalan langsung replika benda-benda peninggalan Rasulullah," kata Aditya Gumay.

Menurut dia, keberadaan SESI diharapkan dapat membantu anak-anak maupun masyarakat dari berbagai kalangan mengenal lebih jauh sejarah dan peradaban Islam, khususnya perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW.

Selain menghadirkan berbagai sarana edukasi, SESI juga menampilkan Kiswah tahun 1444 H. Pameran Kiswah tersebut dapat dikunjungi masyarakat selama tujuh hari, mulai 25 hingga 31 Agustus 2026.

Kiswah merupakan kain penutup Ka'bah yang memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu bagian penting dalam tradisi penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci.